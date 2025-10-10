Maignan Juventus c’è la fila per il portiere in scadenza col Milan | i bianconeri sono pronti a lanciare la sfida a due top club in particolare Ultime

Juventusnews24.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maignan Juventus, la Gazzetta lancia la bomba di mercato: i bianconeri sognano il colpo dal Milan, ma la concorrenza internazionale è spietata. Un’idea clamorosa, una suggestione di mercato che avrebbe del clamoroso. La Juventus pensa al futuro della propria porta e, secondo quanto riportato da  La Gazzetta dello Sport, avrebbe messo nel mirino nientemeno che Mike Maignan, portiere e capitano del  Milan. Un’operazione complessa, quasi impossibile, ma che poggia su una situazione contrattuale che ingolosisce i bianconeri e i top club di tutta Europa. Maignan Juve: la sfida ai giganti d’Europa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

maignan juventus c8217232 la fila per il portiere in scadenza col milan i bianconeri sono pronti a lanciare la sfida a due top club in particolare ultime

© Juventusnews24.com - Maignan Juventus, c’è la fila per il portiere in scadenza col Milan: i bianconeri sono pronti a lanciare la sfida a due top club in particolare. Ultime

In questa notizia si parla di: maignan - juventus

Rabiot-Milan, i retroscena dell’ex Juventus su Allegri, Maignan e Theo

Juventus-Milan, Maignan: “Gatti? Episodio positivo per me e la squadra”

Juventus-Milan, voti e pagelle: Maignan il migliore, Nkunku delude

Maignan e Pavlovic, sospiro di sollievo: escluse lesioni muscolari - La prima diagnosi a caldo, subito dopo la partita col Bologna, parlava di "risentimento al polpaccio destro" per Maignan e "risentimento al flessore sinistro" per Pavlovic. Lo riporta gazzetta.it

Maignan e Pavlovic, le news dal Milan su infortuni e tempi di recupero - Nessuna lesione muscolare per Mike Maignan e Strahinja Pavlovic, sostituiti per problemi fisici nel match contro il Bologna. sport.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Maignan Juventus C8217232 Fila