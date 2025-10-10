Maignan Juve i bianconeri fiutano il colpaccio a zero! Il portiere verso il no al rinnovo col Milan | concorrenza cifre e quel dettaglio che favorisce l’approdo a Torino Ultime

Maignan Juve, i bianconeri fiutano il colpaccio a zero: gli aggiornamenti sull’interesse per il portiere del Milan. Un’idea che ha del clamoroso, una suggestione di mercato che potrebbe infiammare le prossime sessioni. La Juventus starebbe monitorando con grandissima attenzione la situazione contrattuale di Mike Maignan, portiere del Milan e della nazionale francese. Con un accordo in scadenza nel 2026 e un rinnovo al momento in fase di stallo, l’ex Lille potrebbe diventare un’occasione d’oro. I bianconeri, sempre alla ricerca di profili di alto livello per rinforzare la rosa, avrebbero individuato in Maignan l’identikit perfetto per il futuro della propria porta: personalità, esperienza internazionale e una leadership conclamata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

