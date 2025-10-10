Maignan alla Juventus | i pro e i contro dell’operazione

Mike Maignan è finito nel mirino della Juventus che pensa a lui a parametro zero. I pro e i contro in merito al suo eventuale acquisto Il futuro di Mike Maignan sembra sempre più lontano dal Milan. Il contratto dell’estremo difensore francese è in scadenza a giugno 2026 e il rinnovo appare distante. (LaPresse) – calciomercato.it Prolungamenti in vista non ce ne sono e si aprono inevitabilmente discorsi su quella che potrebbe essere la prossima tappa della sua carriera. A costo zero il transalpino farebbe gola ad ogni club a caccia di un portiere di livello e non può essere escluso anche un futuro in Italia. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

