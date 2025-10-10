Maignan alla Juventus | i pro e i contro dell’operazione
Mike Maignan è finito nel mirino della Juventus che pensa a lui a parametro zero. I pro e i contro in merito al suo eventuale acquisto Il futuro di Mike Maignan sembra sempre più lontano dal Milan. Il contratto dell’estremo difensore francese è in scadenza a giugno 2026 e il rinnovo appare distante. (LaPresse) – calciomercato.it Prolungamenti in vista non ce ne sono e si aprono inevitabilmente discorsi su quella che potrebbe essere la prossima tappa della sua carriera. A costo zero il transalpino farebbe gola ad ogni club a caccia di un portiere di livello e non può essere escluso anche un futuro in Italia. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: maignan - juventus
Rabiot-Milan, i retroscena dell’ex Juventus su Allegri, Maignan e Theo
Juventus-Milan, Maignan: “Gatti? Episodio positivo per me e la squadra”
Juventus-Milan, voti e pagelle: Maignan il migliore, Nkunku delude
“Su #Maignan non ho smentite; la #Juventus ha fatto un sondaggio al 100%. I tre nomi per sostituirlo al momento sono Restes, Caprile e Suzuki” ? L’intervento di @86_longo in diretta esclusiva ai nostri microfoni per parlare del portiere francese - X Vai su X
La Juve si tuffa su Maignan: Mike non rinnova col Milan, Comolli ci prova La Juventus pensa a Mike Maignan per la porta del futuro. L’occasione a zero intriga la Signora, alla ricerca di qualche profilo esperto e carismatico per alzare il livello della squa - facebook.com Vai su Facebook
Maignan alla Juventus: i pro e i contro dell’operazione - I pro e i contro in merito al suo eventuale acquisto Il futuro di Mike Maignan sembra sempre più lontano dal Milan. Da calciomercato.it
Maignan Juventus, c’è la fila per il portiere in scadenza col Milan: i bianconeri sono pronti a lanciare la sfida a due top club in particolare. Ultime - Maignan Juventus, la Gazzetta lancia la bomba di mercato: i bianconeri sognano il colpo dal Milan, ma la concorrenza internazionale è spietata Un’idea clamorosa, una suggestione di mercato che avrebbe ... juventusnews24.com scrive