Maignan alla Juventus, il portiere francese guadagna 2.8 milioni di euro al Milan: affare possibile per i bianconeri a queste condizioni. Una vera e propria bomba di mercato, lanciata a sorpresa da La Gazzetta dello Sport, scuote l’ambiente bianconero. La Juventus starebbe infatti pensando a Mike Maignan per blindare la porta del futuro. L’idea stuzzica, e non poco, la dirigenza della Vecchia Signora, attratta dalla potenziale occasione di ingaggiare a parametro zero un portiere di livello mondiale. Il contratto del francese con il Milan scadrà infatti il 30 giugno 2026 e, al momento, le trattative per il rinnovo appaiono tutt’altro che scontate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Maignan alla Juventus, ecco quanto guadagna il portiere francese al Milan: arrivo in bianconere possibile a queste condizioni. Cifre e dettagli

