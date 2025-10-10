Maignan alla Juventus cosa c' è di vero

La voce è di quelle clamorose: la Juventus, in vista della prossima stagione, avrebbe messo nel mirino Mike Maignan. Il portiere francese, il prossimo giugno, andrà infatti in scadenza di contratto con il Milan, club con il quale, ad oggi, sembra improbabile un rinnovo. L'estremo difensore. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: maignan - juventus

maignan juventus cosa cJuventus, Maignan nel mirino: bocciato Di Gregorio, la strategia per il portiere del Milan - La Juve pensa a come sostituire Di Gregorio e mette gli occhi su Mike Maignan: il portiere è in scadenza con il Milan e i bianconeri tentano il colpaccio a zero ... sport.virgilio.it scrive

maignan juventus cosa cGazzetta dello Sport | Clamoroso: la Juventus piomba su Maignan! - Secondo quanto riportato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, la Juventus starebbe valutando ... Da fantamaster.it

