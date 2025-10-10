Maignan alla Juventus cosa c' è di vero

La voce è di quelle clamorose: la Juventus, in vista della prossima stagione, avrebbe messo nel mirino Mike Maignan. Il portiere francese, il prossimo giugno, andrà infatti in scadenza di contratto con il Milan, club con il quale, ad oggi, sembra improbabile un rinnovo. L'estremo difensore.

Rabiot-Milan, i retroscena dell’ex Juventus su Allegri, Maignan e Theo

Juventus-Milan, Maignan: “Gatti? Episodio positivo per me e la squadra”

Juventus-Milan, voti e pagelle: Maignan il migliore, Nkunku delude

La #Juventus pensa a Mike #Maignan per la porta. Il francese è in scadenza di contratto con il Milan!

Un'occasione a parametro zero. Mike Maignan, con le sue parate, è stato decisivi in questi anni per il Milan. L'ultima nella lista la sfida dell'Allianz Stadium contro la Juventus, pareggiata per 0-0 dagli uomini di Massimiliano Allegri. Qualità e reattività per il fran

Juventus, Maignan nel mirino: bocciato Di Gregorio, la strategia per il portiere del Milan - La Juve pensa a come sostituire Di Gregorio e mette gli occhi su Mike Maignan: il portiere è in scadenza con il Milan e i bianconeri tentano il colpaccio a zero

Gazzetta dello Sport | Clamoroso: la Juventus piomba su Maignan! - Secondo quanto riportato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, la Juventus starebbe valutando