Mai smettere di giocare | a Firenze una giornata dedicata al gioco promossa da Lego

Firenzetoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LEGO Italia torna a coinvolgere le famiglie con un’iniziativa gratuita e aperta a tutti all’insegna del divertimento, della creatività e dell’arte contemporanea. Sabato 11 ottobre, dalle 10.00 alle 18.00, Piazza Santa Maria Novella si trasformerà in un’area gioco a cielo aperto grazie al nuovo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Tom Holland si trasforma nel nuovo corto targato LEGO per ricordare di 'non smettere mai di giocare'

