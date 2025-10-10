Mafia e droga parla per la prima volta il nuovo pentito | Ammetto le mie colpe voglio cambiare vita
"Voglio cambiare vita e non voglio avere a che fare con la criminalità organizzata", sono le parole di Vincenzo Petrocciani, 43 anni, che da un paio di mesi ha iniziato a collaborare con la giustizia, dopo una condanna a 11 anni per droga rimediata nel processo nato dall'inchiesta "Stirpe" del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: mafia - droga
"Non faceva affari con la droga della mafia gelese": assolto consigliere comunale
Arresti per mafia, droga, corruzione: encomi semplici per tre carabinieri che si sono distinti
Mafia e droga, 14 arresti nell'Agrigentino
CLAN DEI MONTANARI, ARRIVA LA PRIMA STANGATA Arriva la prima stangata a Miucci, 12 anni per mafia e droga. Condannati anche Iannoli e l’ex fedelissimo Pettinicchio - facebook.com Vai su Facebook
Mafia, droga e armi al tramonto della vecchia Scu: in 106 davanti al giudice in un’inchiesta antimafia https://corrieresalentino.it/2025/10/mafia-droga-e-armi-al-tramonto-della-vecchia-scu-in-106-davanti-al-giudice-in-uninchiesta-antimafia/… via @Corriere Sal - X Vai su X
Mafia e traffici di droga, chiesto il processo per 106 imputati e un’archiviazione - Si svolgerà il prossimo 28 novembre l’udienza preliminare per discutere la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura di Lecce nell’ambito della clamorosa inchiesta Sud- Secondo lecceprima.it
Mafia e droga, telefonini nelle carceri coi droni, 15 arresti - Traffico di droga, porto abusivo di armi e munizioni, con l'aggravante di aver favorito la famiglia mafiosa Rinzivillo di Gela. Lo riporta ansa.it