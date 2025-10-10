Mafia e droga parla per la prima volta il nuovo pentito | Ammetto le mie colpe voglio cambiare vita

Palermotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Voglio cambiare vita e non voglio avere a che fare con la criminalità organizzata", sono le parole di Vincenzo Petrocciani, 43 anni, che da un paio di mesi ha iniziato a collaborare con la giustizia, dopo una condanna a 11 anni per droga rimediata nel processo nato dall'inchiesta "Stirpe" del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mafia - droga

"Non faceva affari con la droga della mafia gelese": assolto consigliere comunale

Arresti per mafia, droga, corruzione: encomi semplici per tre carabinieri che si sono distinti

Mafia e droga, 14 arresti nell'Agrigentino

mafia droga parla primaMafia e traffici di droga, chiesto il processo per 106 imputati e un’archiviazione - Si svolgerà il prossimo 28 novembre l’udienza preliminare per discutere la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura di Lecce nell’ambito della clamorosa inchiesta Sud- Secondo lecceprima.it

Mafia e droga, telefonini nelle carceri coi droni, 15 arresti - Traffico di droga, porto abusivo di armi e munizioni, con l'aggravante di aver favorito la famiglia mafiosa Rinzivillo di Gela. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Mafia Droga Parla Prima