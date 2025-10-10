Maerate chiede a un paziente di spostarsi e lui gli rifila un pugno in faccia | ferito vigilante del Pronto soccorso

Merate (Lecco), 10 ottobre 2025 – Ancora violenza al Pronto soccorso dell'ospedale di Merate e sempre o contro un addetto alla sicurezza. È la seconda volta in una settimana. Un paziente di settant'anni ha aggredito uno degli addetti alla sicurezza del Pronto soccorso di Merate. Gli ha lanciato una bottiglietta d'acqua in faccia e lo ha colpito con un gancio al mento. Indossava alcuni anelli alle dita e quindi gli ha anche provocato un taglio. Il mattino seguente, quando i due si sono incrociati di nuovo, è tornato alla carica. A essere assalito è stato Giorgio Drusian, 49 anni, che da tre presta servizio come vigilantes non armato al San Leopoldo Mandic. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

