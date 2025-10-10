Madre e figlio uccisi con sasso di 12 kg

Una pietra di dodici chili presa dal giardino di casa a Paupisi: con questo macigno è stata colpita nel sonno, Elisa Polcino, 49 anni. Uccisa dal marito Salvatore Ocone. Un colpo solo, violentissimo, inferto tenendo il masso con entrambe le mani. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

