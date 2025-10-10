Madre e figlia sotto processo per il furto di una batteria per auto

Perugiatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Madre e figlia sono finite davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia con l’accusa di furto aggravato. Le due donne, difese dall’avvocato Fabio Maddalena, erano accusate di aver rubato una batteria per auto da un negozio.Secondo l’accusa la figlia, minore d’età e quindi giudicata dal. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: madre - figlia

Santa Maria a Vico, lite per il bucato finisce in tragedia: accoltellate madre e figlia

Famiglia travolta dalle onde: morta la nonna, tre ragazzi riescono a salvare madre e figlia

Caso Villa Pamphili, visto dalla criminologa. Madre e figlia separate. È la firma del killer

madre figlia sotto processoSegregava e picchiava le figlie piccole, manager verso il processo - Per anni ha segregato in casa le sue figlie , fino all'età di 7 e 9 anni, costringendole ad eseguire i suoi ordini sotto la minaccia delle botte o degli insulti che rivolgeva loro. Segnala ansa.it

«Sottrasse 344mila euro a madre e figlia»: a processo ex direttore di Rsa - Furono sottratti 344mila euro in denaro dai conti correnti di una madre ultranovantenne e della figlia con disabilità intellettiva, prima e durante la permanenza in una casa di riposo di Ostuni? quotidianodipuglia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Madre Figlia Sotto Processo