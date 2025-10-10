Macron | Possibile evitare scioglimento

19.50 Il Presidente francese Emmanuel Macron ritiene che la riunione di oggi con i leader dei partiti politici -da cui erano però esclusi il Rassemblement national e la France insoumise- abbia "confermato che c'è un cammino possibile per tessere compromessi ed evitare lo scioglimento" dell'Assemblea nazionale. Lo hanno detto fonti dell'entourage dell'Eliseo, secondo le quali, "E' su queste basi che si assumerà le sue responsabilità, nominando un premier". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it