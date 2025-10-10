Macron | Possibile evitare scioglimento

Servizitelevideo.rai.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

19.50 Il Presidente francese Emmanuel Macron ritiene che la riunione di oggi con i leader dei partiti politici -da cui erano però esclusi il Rassemblement national e la France insoumise- abbia "confermato che c'è un cammino possibile per tessere compromessi ed evitare lo scioglimento" dell'Assemblea nazionale. Lo hanno detto fonti dell'entourage dell'Eliseo, secondo le quali, "E' su queste basi che si assumerà le sue responsabilità, nominando un premier". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: macron - possibile

Zelensky: «Pronto a bilaterale di pace con Putin». Vertice possibile entro fine mese, ma Macron è freddo. I paletti di Mosca  

Francia, Macron nomina Sebastien Lecornu nuovo premier | "Consapevole delle difficoltà, faremo il possibile"

Francia, il rimpasto è possibile. Lecornu: «Non torneremo al voto. Stasera presenterò le soluzioni a Macron»

macron possibile evitare scioglimentoFrancia, Macron vede leader politici: “Compromesso possibile”. Attesa per nome premier - Leggi su Sky TG24 l'articolo Francia, Macron vede leader politici: “Compromesso possibile”. Riporta tg24.sky.it

macron possibile evitare scioglimentoFrancia, il successore di Lecornu entro 48 ore. La decisione di Macron - Dopo le dimissioni del’ormai ex premier, il presidente si prepara a nominare un nuovo primo ministro per evitare lo scioglimento dell'Assemblea Nazionale ... Si legge su italiaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Macron Possibile Evitare Scioglimento