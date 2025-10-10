Macron | Possibile evitare scioglimento
19.50 Il Presidente francese Emmanuel Macron ritiene che la riunione di oggi con i leader dei partiti politici -da cui erano però esclusi il Rassemblement national e la France insoumise- abbia "confermato che c'è un cammino possibile per tessere compromessi ed evitare lo scioglimento" dell'Assemblea nazionale. Lo hanno detto fonti dell'entourage dell'Eliseo, secondo le quali, "E' su queste basi che si assumerà le sue responsabilità, nominando un premier". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: macron - possibile
Zelensky: «Pronto a bilaterale di pace con Putin». Vertice possibile entro fine mese, ma Macron è freddo. I paletti di Mosca
Francia, Macron nomina Sebastien Lecornu nuovo premier | "Consapevole delle difficoltà, faremo il possibile"
Francia, il rimpasto è possibile. Lecornu: «Non torneremo al voto. Stasera presenterò le soluzioni a Macron»
Il premier dimissionario Lecornu tenta di uscire dall’angolo della crisi francese con delle consultazioni lampo: secondo il fedelissimo di Macron è possibile il rimpasto per un “governo di scopo” ed evitare il nuovo voto - facebook.com Vai su Facebook
Il premier dimissionario Lecornu tenta di uscire dall’angolo della crisi francese con delle consultazioni lampo: secondo il fedelissimo di Macron è possibile il rimpasto per un “governo di scopo” ed evitare il nuovo voto - X Vai su X
Francia, Macron vede leader politici: “Compromesso possibile”. Attesa per nome premier - Leggi su Sky TG24 l'articolo Francia, Macron vede leader politici: “Compromesso possibile”. Riporta tg24.sky.it
Francia, il successore di Lecornu entro 48 ore. La decisione di Macron - Dopo le dimissioni del’ormai ex premier, il presidente si prepara a nominare un nuovo primo ministro per evitare lo scioglimento dell'Assemblea Nazionale ... Si legge su italiaoggi.it