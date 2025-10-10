Macron riconferma Lecornu come primo ministro

" Il Presidente della Repubblica ha nominato il signor Sébastien Lecornu Primo Ministro e gli ha affidato l'incarico di formare un governo ", ha dichiarato l'Eliseo senza fornire ulteriori dettagli, dopo lunghe trattative. Il presidente " dà carta bianca al primo ministro ", ha dichiarato l'entourage di Emmanuel Macron. La nomina di un nuovo primo ministro era prevista " nelle prossime ore ", secondo i partecipanti all'incontro con Macron di questo pomeriggio, con i socialisti che avevano dichiarato che non avrebbero fornito " alcuna garanzia di non censura ". Poi, la promessa di un nuovo premier entro le 20. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

