Macron riconferma Lecornu come primo ministro
" Il Presidente della Repubblica ha nominato il signor Sébastien Lecornu Primo Ministro e gli ha affidato l'incarico di formare un governo ", ha dichiarato l'Eliseo senza fornire ulteriori dettagli, dopo lunghe trattative. Il presidente " dà carta bianca al primo ministro ", ha dichiarato l'entourage di Emmanuel Macron. La nomina di un nuovo primo ministro era prevista " nelle prossime ore ", secondo i partecipanti all'incontro con Macron di questo pomeriggio, con i socialisti che avevano dichiarato che non avrebbero fornito " alcuna garanzia di non censura ". Poi, la promessa di un nuovo premier entro le 20. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: macron - riconferma
? Lecornu ha tempo fino a oggi. Macron più solo: anche l’alleato Philippe gli chiede di lasciare. All’Eliseo i presidenti di Camera e Senato: ipotesi elezioni parlamentari il 16 e il 23 novembre Leggi l'articolo #Francia - facebook.com Vai su Facebook
"Ha carta bianca". Macron riconferma Sebastien Lecornu come primo ministro - Lecornu, già nominato per la prima volta all'inizio di settembre, si è dimesso inaspettatamente lunedì dopo aver deciso che non sussistevano più le condizioni adatte al suo ruolo a Matignon ... Si legge su ilgiornale.it
Francia nel caos, Macron ci riprova con Lecornu: "Ha carta bianca" - Al termine di una giornata lunghissima e ben oltre il termine indicato in precedenza, Sébastien Lecornu è stato riconfermato primo ... Come scrive iltempo.it