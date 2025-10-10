Macron premier e bilancio in un weekend

Laverita.info | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera l’Eliseo annuncerà il nuovo primo ministro: tra i papabili il centrista Borloo, ma si vocifera anche di un Lecornu bis. I tempi stringono: entro lunedì va approvato il budget per il 2026. Però la composizione della maggioranza resta un rompicapo. 🔗 Leggi su Laverita.info

macron premier e bilancio in un weekend

© Laverita.info - Macron, premier e bilancio in un weekend

In questa notizia si parla di: macron - premier

Starmer si allinea a Macron: anche il premier britannico valuta di riconoscere la Palestina

Salvini contro Macron sull'Ucraina, critiche nel centrodestra: «La politica estera spetta alla premier e al ministro Tajani»

Per il governo francese di Bayrou è il giorno del giudizio: il Parlamento pronto a dare il benservito al premier scelto da Macron

macron premier bilancio weekendCrisi Francia: Macron non molla/ 48 ore per trovare il Premier: tutti i nomi - Macron non si dimette, cerca un nuovo premier in 48 ore per una maggioranza e approvare la legge di bilancio. Come scrive ilsussidiario.net

macron premier bilancio weekendCaos Francia, oggi la scelta di Macron. Ecco chi può essere il nuovo premier - Entro stasera Macron dovrà indicherà un nuovo premier francese o sciogliere il Parlamento. Lo riporta policymakermag.it

Cerca Video su questo argomento: Macron Premier Bilancio Weekend