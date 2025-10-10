Macron premier e bilancio in un weekend
Stasera l’Eliseo annuncerà il nuovo primo ministro: tra i papabili il centrista Borloo, ma si vocifera anche di un Lecornu bis. I tempi stringono: entro lunedì va approvato il budget per il 2026. Però la composizione della maggioranza resta un rompicapo. 🔗 Leggi su Laverita.info
Starmer si allinea a Macron: anche il premier britannico valuta di riconoscere la Palestina
Salvini contro Macron sull'Ucraina, critiche nel centrodestra: «La politica estera spetta alla premier e al ministro Tajani»
Per il governo francese di Bayrou è il giorno del giudizio: il Parlamento pronto a dare il benservito al premier scelto da Macron
In Francia Macron nominerà a breve un nuovo premier, presumibilmente nelle prossime 48 ore. Le ipotesi si sprecano e per cercare di fare chiarezza sulle posizioni espresse in queste ore dalle diverse parti politiche in Francia su Radio Onda d'Urto è interven
Francia, #Macron nominerà nuovo premier. Le Pen: 'Basta farse'
Crisi Francia: Macron non molla/ 48 ore per trovare il Premier: tutti i nomi - Macron non si dimette, cerca un nuovo premier in 48 ore per una maggioranza e approvare la legge di bilancio. Come scrive ilsussidiario.net
Caos Francia, oggi la scelta di Macron. Ecco chi può essere il nuovo premier - Entro stasera Macron dovrà indicherà un nuovo premier francese o sciogliere il Parlamento. Lo riporta policymakermag.it