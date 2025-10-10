Macron nomina di nuovo Lecornu premier | Farò di tutto per dare alla Francia un bilancio

Feedpress.me | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lecornu dopo Lecornu: al termine di una settimana di psicodramma politico, la Francia torna al punto di partenza. Il presidente Emmanuel Macron ha nuovamente nominato Sébastien Lecornu come primo ministro, dandogli «carta bianca» per formare un nuovo governo. «Accetto - per dovere - la missione affidatami dal Presidente della Repubblica di fare tutto il possibile per dotare la Francia di un budget. 🔗 Leggi su Feedpress.me

