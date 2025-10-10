Macron ha nominato di nuovo Lecornu come premier | Farò di tutto per dotare la Francia di dare un bilancio
“Compromesso”, fare di tutto per evitare la “dissoluzione” e lo scioglimento dell’Assemblea. Sono i concetti che fonti interne all’Eliseo hanno fatto circolare prima che il presidente della Francia, Emmanuel Macron, dall’Eliso arrivasse una nota con l’annuncio del nuovo premier. Ed ecco che il primo ministro è ancora Sebastien Lecornu che si era dimesso lunedì scorso, appena 14 ore dopo aver annunciato la composizione del suo governo che aveva tenuto solo una notte. Più solo che mai davanti ad una delle crisi più laceranti della storia della Quinta Repubblica francese Macron aveva promesso che avrebbe risolto in 48 ore oppure si sarebbe assunto le sue responsabilità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
