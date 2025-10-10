Macron convoca all’Eliseo tutti i leader dei partiti politici tranne RN e LFI

Emmanuel Macron, che ha promesso di nominare un primo ministro entro stasera dopo le improvvise dimissioni di Sébastien Lecornu, intervallate da altri due giorni di negoziati per cercare di ottenere – senza una maggioranza parlamentare – un accordo sul futuro governo, ha invitato all’ Eliseo alle 14:30 tutti i leader dei partiti francesi, ad eccezione di quelli del Rassemblement National e di La France Insoumise. Al 55 di rue du Faubourg-Saint-Honoré sono pertanto attesi nel pomeriggio Gabriel Attal (Renaissance, il partito di Macron), Marine Tondelier (Verdi), Bruno Retailleau (Repubblicani) e Olivier Faure (Socialisti). 🔗 Leggi su Lettera43.it

