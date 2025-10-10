Machado ha unificato l’opposizione di fronte a un Venezuela diventato brutale e autoritario | l’annuncio del Nobel per la pace

Il Premio Nobel per la Pace è stato assegnato alla leader dell’opposizione e attivista democratica venezuelana Maria Corina Machado. Machado, ha annunciato il presidente del Comitato Norvegese per il Nobel, stata premiata per il suo “instancabile lavoro nella promozione dei diritti democratici per le persone del Venezuela e per la sua lotta per raggiungere un giusto e pacifico transizione dalla dittatura alla democrazia”. “Machado è stata una chiave unificatrice in una opposizione politica che una volta era profondamente divisa – ha proseguito – L’opposizione ha trovato un terreno comune nella richiesta per libere elezioni per i rappresentanti del governo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

