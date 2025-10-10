Ma mere l’oye Silvia Cucchi e Stefania Salvai in concerto a Santa Maria Maggiore ad Avigliana

Avigliana Insieme: Musica e Animali – Concerto “Ma Mère l’Oye” con Silvia Cucchi e Stefania SalvaiDomenica 12 ottobre alle ore 16.30, nella suggestiva cornice della Chiesa di S. Maria Maggiore ad Avigliana, il Centro Culturale Vita e Pace ospiterà il penultimo appuntamento della stagione musicale. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: mere - silvia

E s n Tar ed eea… CiRcO PaNiKo ieri GRAN DEBUTTO di Aoaip il il ...è partita la rassegna!!! Villa Silvia-Carducci, Cesena all’interno della rassegna Monti Orfici di Teatro Zigoia Biglietto ad OFRA - facebook.com Vai su Facebook

LILIANA RESINOVICH/ Silvia: se serve, come i Cucchi, farò vedere le immagini di mia cugina picchiata - Durante la trasmissione di oggi, La Vita in diretta, è intervenuta Silvia, la cugina di Liliana Resinovich che ha ricordato il compleanno della donna e ha attaccato il marito Sebastiano Domani è il ... ilsussidiario.net scrive