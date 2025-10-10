Ma io sono fuoco il canto di rinascita dal sound anni Ottanta di Annalisa | la recensione del nuovo album
Dopo il successo estivo di Maschio e il nostalgico duetto con Marco Mengoni sulle note di Piazza San Marco, è da oggi disponibile in formato fisico e digitale Ma io sono fuoco, il nuovo album di Annalisa. Se, due anni fa, la cantante savonese raccontava di essere finita nel vortice -qualunque esso fosse- ora sembra esserne uscita ed è pronta a rivendicare con orgoglio la propria evoluzione artistica e personale, come si evince dalle undici tracce, scritte con i fidati Paolo Antonacci e Davide Simonetta. Il filo conduttore del progetto musicale lega il tempo all’elemento del fuoco, impiegato come un simbolo di affermazione di sé e di spinta che viene da dentro e che trasforma, senza però distruggere. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Paura a Los Angeles, auto sulla folla fuori da un locale: 30 feriti, cinque sono gravi. L’autista colpito da arma da fuoco – I video
Annalisa presenta 'Ma io sono fuoco': "Nuovo album per guardare sempre avanti". Incontrerà i fan in sei appuntamenti 'Art Gallery & instore' a Milano, Bologna, Torino, Roma, Napoli e Bari #ANSA - X Vai su X
