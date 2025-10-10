Ma è morto davvero? La verità sul cavaliere di Uomini e donne dopo le voci sul web
“Ma è morto davvero?”. La domanda, rimbalzata in poche ore sui social, ha scatenato un’ondata di preoccupazione tra i fan di Uomini e donne. Nel mondo digitale, dove le notizie viaggiano più veloci della verità, basta poco perché una voce infondata diventi un caso. Ed è quello che è successo a uno dei protagonisti più amati del programma di Maria De Filippi, simbolo di eleganza e ironia: Alessandro Rausa. L’ex sarto pugliese, conosciuto per i suoi modi gentili e la simpatia contagiosa, ha conquistato negli anni il pubblico del Trono Over. Dopo aver trovato l’amore accanto a Maria Teresa, si è allontanato dagli studi di Canale 5, pur mantenendo un legame affettuoso con la trasmissione e con la conduttrice. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
