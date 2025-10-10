Ma cosa fa Jury Chechi dentro un carrello della spesa? L’aneddoto fa ridere tutta la sala

La medaglia d'Oro negli anelli, vinta alle Olimpiadi di Atlanta 1996 racconta un simpatico aneddoto con l'amico e compagno di nazionale Antonio Rossi durante il loro talk al Festival dello Sport. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ma cosa fa Jury Chechi dentro un carrello della spesa? L’aneddoto fa ridere tutta la sala

In questa notizia si parla di: cosa - jury

Una cosa unisce le due tifoserie toscane in serie A: il soffrire #tuscaninmemes - facebook.com Vai su Facebook

Chechi: "Ho iniziato a vincere quand’è caduto il Muro. Atene? Una promessa fatta a mio padre" - Il Signore degli anelli è tra i più grandi ginnasti di sempre: oro ai Giochi 1996 e 5 titoli mondiali di fila dal 1993 al 1997. Lo riporta msn.com

YURI CHECHI, incredibile ESERCIZIO di Allenamento SCATENA i commenti sui SOCIAL, il VIDEO - L'allenamento di Jury Chechi è particolarmente duro: le immagini dei suoi esercizi hanno infiammato i social. Riporta ilmeteo.it