Alessandro Rausa è riuscito nel tempo a ritagliarsi una fetta importante di pubblico di Uomini e Donne, tanto che trovato l’amore con Maria Teresa, obiettivo del programma, la conduttrice l’aveva invitato a rimanere comunque nel programma. Data la sua assenza in studio, nelle ultime ore erano circolate strane voci sul web che lo davano per morto. Voci alle quali il cavaliere ha risposto con un “Tiè”. Nel simpatico reel condiviso dall’ex “collega” (e amico) Marco Antonio, Alessandro sorride e brinda alla faccia di quelle malelingue che hanno messo in giro la voce di una sua dipartita. “Mi sono arrivati tanti messaggi che mi chiedevano di Alessandro – dichiara Marco Antonio – messaggi purtroppo negativi io sono qui per dirvi che Alessandro ce l’abbiamo ancora qua”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Ma Alessandro Rausa di Uomini e Donne è morto?

