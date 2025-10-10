MO Tajani | guerra finita grazie a Trump noi sempre in prima fila

Roma, 10 ott. (askanews) – A sinistra “non hanno neanche più la possibilità di dire, ah c’è la guerra, allora votate a sinistra”, una scelta che “non ha premiato nessuno, hanno perso anche con tutte le manifestazioni che hanno fatto. E poi, devono dire che la guerra è finita grazie agli Stati Uniti d’America che sembra il loro nemico, ma gli Stati Uniti d’America, grazie al presidente Trump, sono stati determinati per far finire la guerra a Gaza”. Lo ha detto il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, durante il comizio di chiusura a Firenze a sostegno del candidato del centrodestra per la Regione Toscana, Alessandro Tomasi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it