MO Salvini | pace merito di Trump e Netanyahu non di Flotilla o Albanese

Milano, 10 ott. (askanews) – “Aver portato la pace in Medio Oriente non si deve ai viaggiatori del Mediterraneo, alle Flotille o all’Albanese ma alla forza di Trump, al coraggio di papa Leone, al governo italiano che non si è accodato ai pecoroni alla Macron a riconoscere lo Stato di Palestinese e fare un favore ad Hamas”. Lo ha detto il vice premier e segretario della Lega Matteo Salvini, nel comizio di chiusura della campagna elettorale del centrodestra per la Regione TOscana. E la tregua, ha proseguito Salvini, “si deve anche a chi ha guidato Israele in un sentiero difficile, ha sgominato i terroristi islamici di cui era circondato, e ora può portare i bambini israeliani e palestinesi a vivere insieme: si deve a Bibi Netanyahu”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it