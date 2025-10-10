MO Netanyahu | Ci sono 20 ostaggi vivi a Gaza e 28 morti

Quotidiano.net | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tel Aviv, 10 ott. (askanews) - "La sfida più difficile di tutte rimane: riportare a casa tutti gli ostaggi rimasti - 20 vivi e 28 presi e uccisi", ha dichiarato il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu, in attesa che gli ostaggi vengano consegnati da Hamas a partire da lunedì sera. "Questa Simchat Torah diventerà, se Dio vuole, un giorno di gioia nazionale al ritorno di tutti i nostri fratelli e sorelle rapiti" ha aggiunto Netanyahu dopo il cessate il fuoco a Gaza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

