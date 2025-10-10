MO Meloni | da Landini problemi a lavoratori invece di difenderli

Roma, 10 ott. (askanews) – “Ora che ci siamo noi, nei mille giorni in cui noi abbiamo creato un milione di posti di lavoro, hanno già convocato quattro scioperi generali, credo il quinto adesso, che è particolarmente bizzarro, sulla manovra finanziaria: hanno già convocato lo sciopero generale, solo che non l’ho ancora scritta. Però siccome poi sono un po’ a corto di argomenti sul fronte economico e sociale, che sarebbe quello che dovrebbero fare i sindacati, allora ci convocano gli scioperi generali sulle materie di politica estera”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parlando a Firenze al comizio di chiusura della campagna elettorale di Alessandro Tomasi candidato del centrodestra alla Regione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

