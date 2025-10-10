Lutto nella cultura italiana addio a un vero protagonista

L’Italia piange la scomparsa di uno dei suoi grandi protagonisti della cultura contemporanea. Un autore capace di raccontare il Paese con ironia, intelligenza e uno sguardo unico, amato da generazioni di lettori. La notizia della sua morte è arrivata poco fa, suscitando immediati messaggi di cordoglio e riconoscenza sui social. “Si è spento oggi (10 ottobre, ndr ) dopo una lunga malattia, circondato dalla sua famiglia”, si legge nella nota diffusa dalla sua casa editrice. Lo scrittore aveva da poco pubblicato la sua ultima opera, un volume che raccoglieva racconti ambientati in quella che era diventata una delle sue cornici più amate. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it