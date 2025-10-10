Lutto nel giornalismo italiano | trovato morto aveva solo 40 anni
Profonda commozione nel mondo del giornalismo italiano per la scomparsa improvvisa di Alberto Gianoli, 40 anni, volto molto conosciuto nella comunità di Sondrio e nella Diocesi di Como. Il giornalista è stato trovato senza vita nella sua abitazione di via Ventina nella mattinata di oggi. Secondo le prime ricostruzioni, a causare il decesso sarebbe stato un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. La notizia ha colpito profondamente la città e il mondo dell’informazione locale, dove Gianoli era noto per la sua dedizione al lavoro, la fede e l’impegno nel sociale. Colleghi e amici lo ricordano come una persona disponibile, generosa e sempre pronta a mettersi al servizio della comunità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
