Lutto nel cinema l’attore muore dopo un intervento | il cordoglio di amici e colleghi

Il mondo del cinema e del bodybuilding piange la scomparsa di Varinder Singh Ghuman, celebre atleta e attore indiano, deceduto in seguito a un arresto cardiaco. Ghuman, 48 anni, si trovava presso il Fortis Hospital di Amritsar per sottoporsi a un intervento chirurgico minore al bicipite, conseguenza di una lesione recente. Secondo fonti ospedaliere, la procedura era considerata di routine e non presentava rischi segnalati, ma il paziente ha subito un infarto improvviso durante la degenza che si è rivelato fatale. Leggi anche: Terribile incidente in campo per il giocatore della nazionale: é a rischio paralisi Leggi anche: “Non avevo nessun sintomo, ora ho un tumore”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

