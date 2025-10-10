Lutto a Sondrio | trovato morto il giornalista e insegnante Alberto Gianoli
Choc a Sondrio per l'improvvisa scomparsa di Alberto Gianoli, 40 anni, giornalista noto per il suo impegno nella vita religiosa e sociale della città. Gianoli, collaboratore de La Provincia di Sondrio e referente locale del periodico diocesano Il Settimanale, è stato trovato questa mattina senza. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
