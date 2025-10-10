La star inglese, pressata dalle domande sul ritorno nel nuovo capitolo della saga degli Avengers, ha fornito una risposta che non lascia adito a dubbi. Andrew Garfield ha fatto chiarezza una volta per tutte sul possibile ritorno della sua incarnazione di Spider-Man in Avengers: Doomsday- Menzogna o verità? Sta di fatto che la risposta dell'attore è suonata come definitiva. Durante una nuova intervista video di GQ in cui ha risposto ai quesiti dei fan, alla domanda se il suo Spider-Man e quello di Tobey Maguire saranno presenti anche in Avengers: Doomsday, ha risposto senza mezzi termini: "No, assolutamente no". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - L'Uomo Ragno di Andrew Garfield in Avengers: Doomsday? La risposta dell'attore è definitiva