L' Uomo Ragno di Andrew Garfield in Avengers | Doomsday? La risposta dell' attore è definitiva
La star inglese, pressata dalle domande sul ritorno nel nuovo capitolo della saga degli Avengers, ha fornito una risposta che non lascia adito a dubbi. Andrew Garfield ha fatto chiarezza una volta per tutte sul possibile ritorno della sua incarnazione di Spider-Man in Avengers: Doomsday- Menzogna o verità? Sta di fatto che la risposta dell'attore è suonata come definitiva. Durante una nuova intervista video di GQ in cui ha risposto ai quesiti dei fan, alla domanda se il suo Spider-Man e quello di Tobey Maguire saranno presenti anche in Avengers: Doomsday, ha risposto senza mezzi termini: "No, assolutamente no". 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: uomo - ragno
A Pavia “La notte dell’Uomo Ragno”, una serata dedicata agli 883 (dopo il successo della serie tv). E in Consiglio scoppia la polemica
Ancora guerra sugli 883. La sera dell’Uomo Ragno fa inferocire l’opposizione
"L’Uomo Ragno è per chi vuole la città sveglia"
La spinta tv di “Hanno ucciso l’uomo ragno” si è fatta sentire sui bilanci della Alligator Alley, la società musicale del cantante pavese. Aiutata anche dal fortunato tour negli stadi. Mentre si allarga anche il giro di affari della sua concessionaria delle Harley Davi - facebook.com Vai su Facebook
