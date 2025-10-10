Lungomare pedonale il tratto B chiuso alle auto ogni seconda domenica del mese

Il tratto B di lungomare di Latina, da Capoportiere a Rio Martini, diventa pedonale ogni seconda domenica del mese, da ottobre fino a maggio, a partire da domenica 12 ottobre. È la decisione del Comune di Latina, tesa a incentivare la mobilità dolce, ridurre l’inquinamento ambientale e acustico e. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Latina, il lungomare diventa pedonale ogni seconda domenica del mese

