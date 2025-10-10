Luminous Strays | luce assenza e molteplicità in mostra all’ex conventino Chiaramontano

Agrigento accoglie un nuovo evento di arte contemporanea: venerdì 10 ottobre alle 18 sarà inaugurata Luminous Strays – Attraversando luce, assenza e molteplicità, installazione dell’artista Efi Spyrou ospitata nell’ex conventino Chiaramontano accanto alla basilica dell’Immacolata. La mostra. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Luminous Strays: luce, assenza e molteplicità all’ex Conventino Chiaramontano

