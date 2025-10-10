Lumen | la nuova favola di Izzy Ronnie tra luce ombra e magia

Una fiaba moderna capace di parlare ai più piccoli, ma anche agli adulti che non hanno smesso di credere nella forza della luce interiore. È “ Lumen ”, il nuovo progetto letterario di Izzy Ronnie, autrice e musicista che unisce nelle sue opere due anime creative: quella della scrittura e quella della musica. Pubblicato inizialmente su Wattpad, la piattaforma online che raccoglie milioni di lettori e scrittori da tutto il mondo, Lumen è una favola illustrata che esplora il contrasto eterno tra luce e oscurità, due elementi che – come spiega l’autrice – rappresentano anche le dualità dell’essere umano: “In entrambe, la musica e la scrittura, c’è sempre una parte di luce e una parte d’ombra. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

