L’ultimo saluto a Toti Marina rende omaggio all’ex patron dell’Excelsior
C’erano gli amici di sempre, gli ex colleghi e dipendenti e soprattutto i familiari. Si sono tenuti ieri alla chiesa dei Servi di Maria, a Marina di Massa, i funerali di Renzo Toti, ex titolare dell’hotel Excelsior e padre del giornalista e politico Giovanni Toti. A rendere omaggio all’ex albergatore, e a salutare l’ex presidente della Liguria, c’era anche il sindaco di Massa Francesco Persiani. Renzo Toti aveva 86 anni. Con la famiglia è stato tra i soci fondatori della Federalberghi apuana. Uomo dal carattere solare, sempre pronto al dialogo, faceva parte di quella categoria di albergatori che conosceva per nome i suoi clienti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: ultimo - saluto
Zocca prepara l’addio ad Aurora morta carbonizzata: rombo di motori per l’ultimo saluto
Laura Santi, l'ultimo saluto tra risate e lacrime "anche se lei c'ha fato promettere che non avremmo pianto"
L’ultimo saluto a Baudo. Amadeus: “Non ha eredi”. Oggi i funerali in Sicilia
Domani l’ultimo saluto alla chiesa di S.Gioacchino - facebook.com Vai su Facebook
#Narni: venerdì l’ultimo saluto a Fiorella #Battistelli https://umbriaon.it/narni-venerdi-lultimo-saluto-a-fiorella-battistelli/… #Umbria #Terni #cordoglio #funerali #incidentestradale - X Vai su X