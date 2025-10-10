C’erano gli amici di sempre, gli ex colleghi e dipendenti e soprattutto i familiari. Si sono tenuti ieri alla chiesa dei Servi di Maria, a Marina di Massa, i funerali di Renzo Toti, ex titolare dell’hotel Excelsior e padre del giornalista e politico Giovanni Toti. A rendere omaggio all’ex albergatore, e a salutare l’ex presidente della Liguria, c’era anche il sindaco di Massa Francesco Persiani. Renzo Toti aveva 86 anni. Con la famiglia è stato tra i soci fondatori della Federalberghi apuana. Uomo dal carattere solare, sempre pronto al dialogo, faceva parte di quella categoria di albergatori che conosceva per nome i suoi clienti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’ultimo saluto a Toti. Marina rende omaggio all’ex patron dell’Excelsior