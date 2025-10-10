L’ultima lezione di Maria Cristina Gallo sulla burocrazia del male | Sanità indifferente al dolore vanno scosse le coscienze incoscienti

“Voglio scuotere le coscienze incoscienti". La burocrazia del male, quando il male è un leiomiosarcoma al quarto stadio con metastasi alle ossa, al fegato, ai polmoni, alla pancia. “Sto combattendo per la vita: il pensiero di poter salvare altre persone con questa lotta e di poter tutelare i nostri figli in un futuro a me dà molta forza”. La forza di denunciare l’ignavia di un sistema sanitario spesso indifferente al dolore delle persone, far partire un’inchiesta, veder partire gli accertamenti sulle responsabilità. Maria Cristina Gallo ha lasciato il suo testamento morale nelle interviste rilasciate nei mesi della sua battaglia per le cure, nella trincea della giustizia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’ultima lezione di Maria Cristina Gallo sulla burocrazia del male: “Sanità indifferente al dolore, vanno scosse le coscienze incoscienti”

In questa notizia si parla di: ultima - lezione

MI6, l’ultima lezione di “C”, Sir Richard Moore. Aprirsi per restare segreti

Racale, stop ai bagni nella prima e ultima ora di lezione: genitori sul piede di guerra

Omicidio a Paupisi, l'insegnante di Cosimo: «Nell'ultima lezione parlava dei suoi progetti di vita»

Premio Condor – Ultima lezione di tutoraggio prima del Pitching di domenica mattina. Ieri si è svolta l’ultima lezione con gli autori e le autrici e i tutor di Premio Condor. Tra teoria, pratica e scambi di esperienze, la giornata ha chiuso in bellezza il percorso f - facebook.com Vai su Facebook

La prof colpita con pallini di gomma dagli studenti (poi promossi): «Mi sono sentita abbandonata sarà la legge a dare loro una lezione» - Professoressa Maria Cristina Finatti, ad ottobre scorso è stata colpita al volto da un pallino sparato da un suo alunno in classe. Riporta ilmessaggero.it