Era tornato nella sorgente Su Gologone, in un luogo già esplorato in precedenza, a giugno con un team internazionale. Stava seguendo un corso specifico per speleosub e con lui c’era un amico bergamasco, di Lovere. In Sardegna si stava allenando e formando anche per riprendere le esplorazioni in terra bresciana, dove non solo ha stabilito molti record, tra cui quello in profondità nelle acque del Benaco, ma ha fatto grandi scoperte. Sull’isola, a Oliena, in provincia di Nuoro purtroppo, uno dei più grandi speleosub in Europa, il clarense Luca Pedrali, ha fatto la sua ultima immersione. Pedrali, considerato un pioniere nelle esplorazioni subacquee in ambiente ipogeo, quando si è sentito male e ha capito di dovere risalire era negli abissi di Su Gologone; un sistema carsico complesso, che richiede grande perizia e capacità tecniche, che lo sportivo, noto per la sua accortezza, aveva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’ultima immersione. Addio allo speleosub