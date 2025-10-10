L’ultima idea di Angelo Comandù l’Archimede di Codogno | un sistema salva-pedoni nel nome della sorellina

Codogno (Lodi), 10 ottobre 2025 – Nel nome della sorella. Il codognese Angelo Comandù, 67 anni, ha infatti inventato e brevettato un sistema di sicurezza per i cittadini che attraversano le strisce pedonal i all’altezza di un impianto semaforico: un’idea nata anche in ricordo della piccola sorella Luisella morta nel 1962, quando aveva 7 anni, travolta proprio sui passaggi zebrati vicino all’incrocio tra via Cattaneo e viale Resistenza. Comandù è una sorta di Archimede, un vulcano di idee, molte innovative e già proposte in passato. Come per esempio quella antesignana di collocare pannelli fotovoltaici sugli edifici pubblici quando ancora nessuno voleva investire su un sistema ancora nuovo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

