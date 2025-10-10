L’ultima idea di Angelo Comandù l’Archimede di Codogno | un sistema salva-pedoni nel nome della sorellina

Ilgiorno.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Codogno (Lodi), 10 ottobre 2025 – Nel nome della sorella. Il codognese Angelo Comandù, 67 anni, ha infatti inventato e brevettato un sistema di sicurezza per i cittadini che attraversano le strisce pedonal i all’altezza di un impianto semaforico: un’idea nata anche in ricordo della piccola sorella Luisella morta nel 1962, quando aveva 7 anni, travolta proprio sui passaggi zebrati vicino all’incrocio tra via Cattaneo e viale Resistenza. Comandù è una sorta di Archimede, un vulcano di idee, molte innovative e già proposte in passato. Come per esempio quella antesignana di collocare pannelli fotovoltaici sugli edifici pubblici quando ancora nessuno voleva investire su un sistema ancora nuovo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

l8217ultima idea di angelo comand249 l8217archimede di codogno un sistema salva pedoni nel nome della sorellina

© Ilgiorno.it - L’ultima idea di Angelo Comandù, l’Archimede di Codogno: un sistema salva-pedoni nel nome della sorellina

In questa notizia si parla di: ultima - idea

Calciomercato Inter LIVE: Sommer trova un nuovo sostituto? Ecco l’ultima idea dei nerazzurri

Calciomercato Roma, per Ghilardi si tratta: Anselmino l’ultima idea

Calciomercato Juventus, Kolo Muani non si sblocca: Darwin Nunez l’ultima idea

Pazza idea, icone pop nelle fotografie di Angelo Frontoni - Apre al pubblico oggi, 20 settembre, al Museo Nazionale del Cinema di Torino la mostra fotografica 'Pazza idea. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: L8217ultima Idea Angelo Comand249