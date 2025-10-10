L’ultima guerra di Infantino | Mondiale di calcio sempre in inverno
La campagna di inverno di Gianni Infantino, presidente della Fifa e uomo che sta ridisegnando i confini non solo politici ed economici del calcio mondiale, è iniziata in realtà da tempo. Ora, però, il numero uno di Zurigo è uscito alla scoperta verbalizzando quello che era noto almeno dal 2022, anno della prima volta di un Mondiale giocato nel mezzo della stagione europea con la scusa – nemmeno tanto inventata – che in Qatar non ci fossero le condizioni per presentarsi in campo a luglio. Infantino ha lanciato il suo proclama parlando all’ex Eca che ora si chiama EFC (assemblea dei club del Vecchio Continente): “Sembra abbastanza ovvio per i Mondiali, certi tornei non si possono giocare in estate in alcune località, quindi dovremo cambiare il calendario. 🔗 Leggi su Panorama.it
