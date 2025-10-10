L’ultima di Orsini | Fermare la guerra era un gioco da ragazzi Ridicolizzato da Belpietro Delmastro e sui social video

Secoloditalia.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Trump viene magnificato ma, a mio giudizio, in maniera errata perché fermare questa guerra era un gioco da ragazzi!»: a pronunciare questa  frase Alessandro Orsini, il sociologo dalle simpatie filorusse che in onda su Rete 4 cerca di ridimensionare la portata dell’accordo di pace ottenuto da Donald Trump. Delmastro replica a tono: tutto il mondo è d’accordo tranne la sinistra italiana. Una frase che lascia esterrefatti gli ospiti in studio, a cominciare dal conduttore Paolo Del Debbio per proseguire con il direttore de La Verità Maurizio Belpietro. Secondo voi Trump si è mobilitato per la Flotilla e per i cortei pro-Pal, commenta con sarcasmo il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, che replica a tono a Orsini. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’ultima di Orsini: “Fermare la guerra era un gioco da ragazzi”. Ridicolizzato da Belpietro, Delmastro e sui social (video)

