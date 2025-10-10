Inter News 24 Luis Henrique Inter, le ultime sul momento dell’esterno brasiliano del Marsiglia dopo l’inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Luis Henrique avrà oggi una grande opportunità nell’amichevole contro l’ Atletico Madrid di dimostrare di meritare maggiore spazio nell’ Inter, secondo Tuttosport. Il brasiliano, finora, ha trovato pochi minuti in campo, soprattutto in Champions League, dove è rimasto spesso in panchina. Con la sfida odierna, Chivu gli chiederà di farsi notare e dimostrare quella intraprendenza che è mancata nelle precedenti apparizioni. L’Inter ha bisogno di un giocatore come lui, capace di incidere nel gioco offensivo, e questa amichevole rappresenta la chance giusta per Henrique di guadagnarsi maggiore fiducia. 🔗 Leggi su Internews24.com

Luis Henrique Inter, ora il brasiliano deve confermare i progressi: cosa ci si aspetta contro l'Atletico Madrid