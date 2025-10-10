Luis Henrique Inter ora il brasiliano deve confermare i progressi | cosa ci si aspetta contro l’Atletico Madrid
Inter News 24 Luis Henrique Inter, le ultime sul momento dell’esterno brasiliano del Marsiglia dopo l’inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Luis Henrique avrà oggi una grande opportunità nell’amichevole contro l’ Atletico Madrid di dimostrare di meritare maggiore spazio nell’ Inter, secondo Tuttosport. Il brasiliano, finora, ha trovato pochi minuti in campo, soprattutto in Champions League, dove è rimasto spesso in panchina. Con la sfida odierna, Chivu gli chiederà di farsi notare e dimostrare quella intraprendenza che è mancata nelle precedenti apparizioni. L’Inter ha bisogno di un giocatore come lui, capace di incidere nel gioco offensivo, e questa amichevole rappresenta la chance giusta per Henrique di guadagnarsi maggiore fiducia. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: luis - henrique
Monza-Inter pagelle: Pio Esposito incanta, male Luis Henrique
Molina punge l’Inter: «Benatia come Houdini, ha incassato 30 milioni da Luis Henrique»
Benatia: «Luis Henrique, bella storia! Agli agenti dissi questo»
Dei big, quindi, si vedranno in campo i soli Martinez, Di Gennaro, Acerbi, Darmian, Bisseck, Palacios, Luis Henrique, Mkhitaryan, Diouf e Bonny. Poi diversi giovani di Primavera e Under-23 - X Vai su X
Inter, contro il Cagliari opportunità dal primo minuto per Luis Henrique sull’out di destra: cosa ne pensate? - facebook.com Vai su Facebook
Inter, Chivu accelera l’inserimento di Luis Henrique e Diouf. Un investimento da 50 milioni che non ha ancora ripagato - La sosta del campionato, seppur arrivata in un momento di buona intensità per l’Inter, ... Come scrive calcionews24.com
Calciomercato Inter, retroscena inaspettato su Luis Henrique: svelato il motivo del suo acquisto - Il retroscena di mercato su Luis Henrique è incredibile: la Gazzetta dello Sport ha svelato il motivo del suo arrivo all’Inter. Segnala spaziointer.it