Luigi Abete | l' Europa? È l' unica speranza per avere un futuro
Capri (Na), 10 ott. (askanews) - "L'Europa è ancora giovane", si può criticare e migliorare ma è "l'unica speranza per avere un futuro". Lo ha detto il presidente di Confindustria Cultura Italia, Luigi Abete, a margine del 40esimo Convegno dei Giovani di Confindustria a Capri. "L'Europa ha un passo da camminatore, non da velocista - ha spiegato - e quindi noi dobbiamo essere molto attenti da un lato a cercare di far aumentare questo ritmo, dall'altro nel non cadere nella trappola di pensare che quei traguardi si raggiungono con dei ritmi da velocisti perché i giri d'Italia non li vincono né scalatori né i velocisti, li vincono i passisti veloci cioè quelli che tengono un'andatura costante e la incrementano via via". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: luigi - abete
Tra le nostre foto pubblicate su Il Sole 24 Ore di oggi uno scatto di Alessandro Amoruso a Luigi Abete, Stefano Pontecorvo e Massimo Tononi #imagoeconomica #fotogiornalismo #reportage #photoreporter #agenziafotografica #photoagency #fotodelgiorno #n - facebook.com Vai su Facebook
Luigi Abete nuovo presidente di Confindustria Cultura Italia: focus su politiche industriali e giovani - Il past president di Confindustria Luigi Abete è il nuovo presidente di Confindustria Cultura Italia, la federazione delle associazioni di Confindustria che rappresentano le industrie culturali e ... Riporta quotidiano.net
Meloni alle prese con uomini «incapaci», il ministro dalla chiromante e i consigli di Abete: le pillole del giorno - Chi conosce Giorgia non ha dubbi: «È una femmina alfa circondata da maschi non all'altezza». Si legge su lettera43.it