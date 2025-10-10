L’Ue pronta a riscrivere le regole sulle auto Benzina elettriche biocarburanti | le scelte possibili e l’impatto su industria e ambiente

L’Unione europea è sempre più vicina a riscrivere il contestato regolamento sulle auto che proibisce, a partire dal 2035, la produzione di nuove auto a benzina e diesel. Il provvedimento approvato a febbraio 2023 ha rappresentato (sinora) uno dei pilastri del Green Deal, la strategia attraverso cui l’Ue punta a contrastare l’avanzare dei cambiamenti climatici azzerando le sue emissioni nette di gas serra entro il 2050. Fin dall’inizio, i gruppi di destra che siedono al Parlamento europeo si sono battuti però per smantellare le nuove regole di sostenibilità. E ora che il comparto dell’automotive è in piena crisi – e che al Parlamento europeo il Ppe fa sempre più volentieri asse con l’Ecr (famiglia conservatrice dove siede FdI) – quegli sforzi sembrano destinati ad avere successo, almeno in parte. 🔗 Leggi su Open.online