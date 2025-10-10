L’Ue prepara la guerra dei droni | arruolata anche la Bei
Anche la Banca europea degli investimenti (Bei) si prepara a entrare in guerra. La corsa al riarmo dell’Ue si allarga, andando a coinvolgere una nuova istituzione comunitaria. E quanto sia rilevante questa scelta lo si capisce andando a guardare ciò che fa principalmente la Bei, ovvero erogare prestiti a condizioni favorevoli per i progetti considerati prioritari dall’Ue. Se, finora, le priorità erano legate a temi come la transizione energetica, le infrastrutture e l’innovazione delle imprese, ora la rotta è cambiata e Bruxelles guarda quasi esclusivamente alla difesa. Anche dal punto di vista finanziario. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
