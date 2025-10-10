Ludmilla Radchenko e Matteo Viviani si dicono addio | Le nostre strade si separano sii felice
Ludmilla Radchenko e Matteo Viviani si salutano un'ultima volta. I due si sono separati e ora le loro vite prendono strade diverse, come scrive la modella in un post su Instagram. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: ludmilla - radchenko
Tea Time con Ludmilla Radchenko - facebook.com Vai su Facebook
Ludmilla Radchenko e Matteo Viviani si dicono addio: “Le nostre strade si separano, sii felice” - Lo ha raccontato la modella con un video pubblicato sul suo account Instagram, un momento di estrema ... Da fanpage.it