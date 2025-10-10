L’Ucraina sta colpendo le infrastrutture energetiche russe

Linkiesta.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo ottobre i droni ucraini hanno colpito la più grande raffineria del nord della Russia, vicino alla città di Yaroslavl. Nonostante i russi sostengano che si sia trattato di un danno tecnico e non dell’ennesimo attacco subito nelle ultime settimane, questo episodio si aggiunge a un numero sempre maggiore di danni alle infrastrutture energetiche. Negli ultimi dieci giorni, l’Ucraina ha gravemente danneggiato un grande terminal per l’esportazione di petrolio a Novorossijsk, sul Mar Nero, un complesso di raffinerie in Baschiria e una stazione di pompaggio in Ciuvascia. Tutti obiettivi a oltre mille chilometri di distanza dal confine. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

l8217ucraina sta colpendo le infrastrutture energetiche russe

© Linkiesta.it - L’Ucraina sta colpendo le infrastrutture energetiche russe

In questa notizia si parla di: ucraina - colpendo

Al via vertice Ue di Copenaghen. Missili e droni russi sull'Ucraina. E Kiev risponde colpendo una raffineria

Perché Kiev sta colpendo il settore energetico della Russia e quali sono i risultati raggiunti - L'Ungheria si è lamentata della strategia dell'Ucraina che punta a colpire il settore energetico russo. Da it.euronews.com

Cerca Video su questo argomento: L8217ucraina Sta Colpendo Infrastrutture