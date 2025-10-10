Luciano Pavarotti fuori il cofanetto con 4 CD per i 90 anni dalla nascita del tenore

Nel giorno in cui avrebbe compiuto 90 anni, fuori un cofanetto di 4 CD con i più grandi successi di Luciano Pavarotti. Pavarotti e Decca hanno stretto uno dei più lunghi rapporti esclusivi tra artista ed etichetta discografica e, per celebrare questa eredità e quello che sarebbe stato il suo 90° compleanno (12 ottobre 2025). Esce oggi, 10 ottobre 2025, Pavarotti Novanta, il più completo cofanetto di 4 CD in edizione limitata dei più grandi successi del tenore più amato al mondo. Questa pubblicazione include le sue arie e canzoni più famose, indimenticabili momenti dal vivo tratti da alcuni dei più grandi concerti mai realizzati, insieme a rarità, nuove scoperte e brani inediti. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Luciano Pavarotti, fuori il cofanetto con 4 CD per i 90 anni dalla nascita del tenore

In questa notizia si parla di: luciano - pavarotti

Luciano Pavarotti torna sul palco grazie alla tecnologia: il musical di Michael Gracey

Luciano Pavarotti: grande concerto-tributo all’Arena di Verona per i 90 anni dalla nascita

Luciano Pavarotti: all'Arena di Verona si celebrano i 90 anni dalla nascita del maestro

Domenica 12 ottobre – Teatro Comunale Pavarotti-Freni, ore 20.30 Spettacolo a cura della Fondazione Luciano Pavarotti Il Modena Belcanto Festival 2025 si chiude con un omaggio speciale al Maestro Luciano Pavarotti, nel 90° anniversario della sua n Vai su Facebook

Pavarotti Novanta, esce cofanetto con grandi successi e inediti - Pavarotti e Decca hanno stretto uno dei più lunghi rapporti esclusivi tra artista ed etichetta discografica e, per celebrare questa eredità e quello che sarebbe stato il suo 90/o compleanno (12 ottobr ... Segnala msn.com

Pavarotti, all'Arena di Verona l'omaggio di tanti artisti. Ligabue: «Non so chi fosse più rock fra noi due». Beatrice Venezi: «Fu un po' bistrattato da certi ambienti» - Nicoletta Mantovani: «È bello che questa serata possa far rivivere l’atmosfera del “Pavarotti & Friends”, per portare la lirica a tutti. Si legge su msn.com