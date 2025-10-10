Lucca donna accoltellata dal compagno dopo una lite | arrestato un 41enne

ABBONATI A DAYITALIANEWS La violenta aggressione in casa. Una lite domestica è degenerata in un episodio di brutale violenza a Lucca, dove un uomo di 41 anni è stato arrestato l’8 ottobre con l’accusa di aver picchiato e accoltellato la compagna. Nonostante le gravi ferite riportate, la donna è riuscita a denunciare l’aggressore, mettendo fine a una spirale di abusi che, secondo gli inquirenti, andava avanti da tempo. L’episodio si è consumato nell’abitazione dove la coppia conviveva da circa due mesi. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, durante una violenta lite l’uomo avrebbe colpito la compagna con una stampella, facendola cadere a terra, per poi agguantarla e colpirla ripetutamente con un coltello. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

