Lucca donna accoltellata dal compagno dopo una lite | arrestato un 41enne
ABBONATI A DAYITALIANEWS La violenta aggressione in casa. Una lite domestica è degenerata in un episodio di brutale violenza a Lucca, dove un uomo di 41 anni è stato arrestato l’8 ottobre con l’accusa di aver picchiato e accoltellato la compagna. Nonostante le gravi ferite riportate, la donna è riuscita a denunciare l’aggressore, mettendo fine a una spirale di abusi che, secondo gli inquirenti, andava avanti da tempo. L’episodio si è consumato nell’abitazione dove la coppia conviveva da circa due mesi. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, durante una violenta lite l’uomo avrebbe colpito la compagna con una stampella, facendola cadere a terra, per poi agguantarla e colpirla ripetutamente con un coltello. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: lucca - donna
Colpisce la compagna con una stampella, poi l'accoltella più volte e le frattura un braccio: arrestato uomo di 41 anni - Tragedia sfiorata a Lucca, dove un uomo ha prima colpito la compagna più volte con una stampella, per poi accoltellarla più volte su tutto il corpo. Si legge su leggo.it
Picchiata e accoltellata dal convivente; arrestato un 41enne - La Polizia di Stato della Questura di Lucca ha arrestato un cittadino italiano di 41 anni per il reato di maltrattamenti nei confronti della convivente. noitv.it scrive