Luca Ravagni ai vertici di Snag Confcommercio | è delegato della Toscana al consiglio nazionale
Il presidente delle edicole Snag Confcommercio Provincia di Pisa, Luca Ravagni, è stato nominato delegato per la Toscana nel consiglio nazionale di Snag, la più importante realtà che rappresenta in Italia le edicole e rivendite di giornali. Classe 1968, da oltre 30 anni titolare dell'edicola e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
