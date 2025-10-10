Luana Ravegnini | Claudio Lippi ha 23 anni più di me mio marito 26 Sempre stata con uomini più grandi la differenza d' età non la sento

Leggo.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luana Ravegnini torna a La Volta Buona. La modella e attrice ripercorre le sue storie d'amore e si racconta nel salotto di Caterina Balivo. Dalla storia d?amore. 🔗 Leggi su Leggo.it

luana ravegnini claudio lippi ha 23 anni pi249 di me mio marito 26 sempre stata con uomini pi249 grandi la differenza d et224 non la sento

© Leggo.it - Luana Ravegnini: «Claudio Lippi ha 23 anni più di me, mio marito 26. Sempre stata con uomini più grandi, la differenza d'età non la sento»

In questa notizia si parla di: luana - ravegnini

Luana Ravegnini: “Claudio Lippi aveva 23 anni più di me, mio marito 26. Per me la differenza d’età non conta”

luana ravegnini claudio lippiLuana Ravegnini: “Claudio Lippi aveva 23 anni più di me, mio marito 26. Per me la differenza d’età non conta” - Luana Ravegnini ripercorre a La Volta Buona la sua storia con Claudio Lippi e con il marito Renato Della Valle, entrambi molto più grandi di lei: "Ho ... Da fanpage.it

Luana Ravegnini, dedica al marito Renato ma Caterina Balivo la gela!/ “E’ inutile, non sta guardando…” - ”. Scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Luana Ravegnini Claudio Lippi